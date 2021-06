La Comunidad defiende el contenido de leyes LGTBI pero modificaría artículos y aboga por corregir la ley de Telemadrid

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, ha defendido el contenido de las leyes LGTBI vigentes en la región aunque se ha abierto a modificar determinados artículos y ha abogado por corregir la ley que regula Telemadrid.

Así se ha pronunciado Ossorio acerca de dos líneas rojas que ha marcado Vox para la legislatura (derogar las leyes LGTBI y cerrar Telemadrid), en rueda de prensa, tras el primer Consejo de Gobierno en la Real Casa de Correos.

El consejero madrileño ha recordado que él como portavoz del PP en su momento fue el que defendió las leyes LGTBI en el Pleno de la Asamblea y ha asegurado que coincide "totalmente con los objetivos" de esas normativas. "Yo creo que en la Comunidad de Madrid se han aplicado con muchísimo sentido común durante todos estos años y yo estoy muy orgulloso de lo que han logrado esas leyes", ha declarado.

En lo que sí ha hecho hincapié es que, "como licenciado en Derecho" y persona que lleva en la Administración "unos tantos años", cree que "su redacción no es la más afortunada". "Esas leyes sobre un proyecto muy bueno que salió del Gobierno de la Comunidad de Madrid en comisión recibió todo tipo de enmiendas. Muchos de los artículos de esa ley no son realmente artículos de una ley, de una norma, son declaraciones que no tienen contenido legislativo", ha dicho.

Así, ha incidido en que dichas normativas tienen "aspectos notablemente mejorables en su redacción" pero los objetivos y lo que han conseguido no son revisables.

En cuanto a Telemadrid, el portavoz del Ejecutivo ha recordado que esta empresa pública debe trabajar "con transparencia" y "con eficacia" desde el punto de vista económico. Por ello, ha indicado que tendrán que estar atentos al funcionamiento de Telemadrid para "mejorarlo e impulsarlo".

Respecto a la iniciativa de reforma de la normativa que regula el ente presentada por el PP en la Asamblea, ha trasladado que el Gobierno está "totalmente" de acuerdo con ella.

Según ha expuesto, la ley de 2015 tenía como objetivo "garantizar la pluralidad y la independencia" pero también la de asegurar una gestión "eficiente, austera y transparente" pero seis años después han visto "serias disfuncionalidades y serias rigideces en los procedimientos".

"El objetivo es mediante mecanismos de corrección democrática legítimos y soberanos evitar que minorías parlamentarias puedan impedir la renovación de estos órganos, que es lo que está sucediendo actualmente. En estos momentos en el Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid no están representados dos tercios de los componentes de la Asamblea. No están PP, Vox ni Más Madrid", ha explicado.

Ossorio ha detallado que la reforma que se plantea es una diferencia temporal entre el mandato del director general, que pasaría a ser de cuatro años, y del Consejo de Administración, que sería de seis años. Además, se modifica el modo de elección del Consejo de Administración reservándose a los grupos parlamentarios de la Asamblea.

Además, ha hecho hincapié en que en los últimos años en una empresa pública que cuenta con 74 millones ha habido "deficiencias". Como ejemplo ha puesto el ajuste presupuestario del año 2019 que "no es correcto ni se presentó en plazo" como tampoco el contrato programa para los años 2021-2023.

"Pretendemos garantizando totalmente la independencia, la neutralidad y la objetividad de la televisión pública madrileña que nadie se adueñe de ella ni que esté al servicio del poder. Nada más lejos de la realidad pero sí queremos que siga perteneciendo al conjunto de los madrileño", ha declarado.