Comunidad dice que regularización extraordinaria es una "irresponsabilidad" que "juega con vidas humanas por votos"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, durante un Desayuno Madrid, en el Meeting Place, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha insistido en que la regularización extraordinaria es una "tremenda irresponsabilidad" que pretende "jugar con vidas humanas por votos".

"Lo que ustedes llaman regularización extraordinaria es una regularización masiva encubierta que rompe con los criterios de rigor y control del sistema de extranjería", ha alertado este jueves en la sesión de control al Gobierno regional.

Previamente, el diputado socialista Juan Marcano había pedido conocer las medidas que va a adoptar la Comunidad de Madrid para "favorecer el proceso de estas personas", así como acciones que faciliten "la integración y la convivencia".

"Nosotros defendemos una inmigración ordenada y legal y vinculada al empleo. Lo que no vamos a hacer es adoptar medidas para promover la política migratoria temeraria de Pedro Sánchez", ha contestado Dávila en su primera intervención.

Marcano ha acusado al Gobierno de "insumisión y deslealtad" con el conjunto de España y con otras comunidades autónomas al anunciar que no acogerán menores inmigrantes. "Lo que hoy resulta profundamente preocupante es que ustedes se han vuelto insumisos al más mínimo sentido de humanidad", ha censurado.

En este sentido, el parlamentario del PSOE ha asegurado que Vox está generando a los 'populares' una "profunda crisis de identidad". Ha señalado que el PP "aún está a tiempo de hacer lo correcto y de elegir la responsabilidad institucional frente al cálculo partidista".

Sin embargo, Dávila ha recalcado que la regularización extraordinaria "rebaja las exigencias, penaliza a quienes cumplen la ley y quiebra la seguridad jurídica al debilitar los controles de identidad y de antecedentes penales".

"Es una chapuza afeada por la Unión Europea de la que ahora nos quieren hacer partícipes a las comunidades, cuando la competencia es exclusiva del Estado. Nosotros defendemos una inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo. Ustedes utilizan el BOE para provocar más caos, arbitrariedad y un efecto llamada que está generando más pobreza", ha criticado.

Asimismo, ha acusado al PSOE de convertirse en el "último transportista de las mafias por mero interés electoral y de no importarles "nada" las "miles de vidas que se pierden en el mar". "No se me ocurre una actitud más inhumana e irresponsable que la de su gobierno", ha concluido.