Comunidad dice que Sánchez busca transformar con Olóndriz la AIReF en "Autoridad Obediente de Irresponsabilidad Fiscal"

Archivo - La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer transformar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en la "Autoridad Obediente de Irresponsabilidad Fiscal" tras aprobar el Consejo de Ministros la propuesta de Inés Olóndriz para presidir el organismo.

"Ustedes no entienden de organismos independientes, lo hemos visto ahora. Y la respuesta es nombrar a un alto cargo que en realidad quiere ser el juez de su propia historia", ha lanzado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en respuesta a una pregunta de un diputado del PP.

Este martes el Consejo de Ministros comunicaba al Congreso de los Diputados esta propuesta, que deberá lograr el apoyo de la mayoría absoluta en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Olóndriz es la actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda.

"La misma que en las actas del Consejo de Política Fiscal y Financiera para disfrazar que cuando nos fuimos, cuando le abandonamos, dijo que lo que había ocurrido es una abstención. Y cuando además dijimos, oiga, esto no ha sido una abstención, escribió, ante la discrepancia debe prevalecer siempre el criterio de la ministra", ha reprochado la responsable de la economía madrileña.

Albert ha recordado que su predecesora, Cristina Herrero, fue elegida por "común acuerdo de todos los partidos" porque "no tenía ninguna vinculación política" y ha reprochado a los socialistas que no entiendan "de organismos independientes".