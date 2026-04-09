La comunidad educativa sale a las calles el próximo día 19 para defender la pública frente a la "privatización"

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación del profesorado por la defensa de la educación pública, a 8 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Profesores, familias y alumnos desde Infantil hasta la universidad, pasando por Primaria, Secundaria y Formación Profesional, saldrán a las calles el próximo domingo 19, a las 12 horas, para defender la educación pública ante "los continuos ataques y la privatización" de la Comunidad de Madrid.

Menos Lectivas, CGT y CNT han convocado esta manifestación, que apoyan el Sindicato de Estudiantes y la coordinadora de las plataformas por las universidades públicas, para defender "una educación pública, gratuita y de calidad". La protesta saldrá desde Atocha y finalizará en la Puerta del Sol.

"La falta de plazas públicas en todas las etapas, la masificación en las aulas, la infrafinanciación, la precariedad laboral y el abandono de etapas como 0-3 o la educación especial muestran el deterioro del sistema educativo. Frente a esto, la comunidad educativa volvemos a responder con movilización y unidad", ha señalado Menos Lectivas en un comunicado.

En este sentido, el movimiento de asambleas de docentes ha señalado que quieren seguir luchando por "condiciones dignas para quienes sostienen la educación y por un futuro justo para las hijas de la clase trabajadora".

Por su lado, el Sindicato de Estudiantes de Madrid ha reivindicado el cese del exconsejero Emilio Viciana por la "batalla" en las universidades públicas o la lucha de los profesores para exigir una inversión "digna" en las infraestructuras.

"Ahora, hay que ir a por todas hasta acabar con la asfixia económica, conseguir unas condiciones laborales dignas para las docentes y salvar la escuela pública de Isabel Díaz Ayuso. Es el momento de redoblar nuestros esfuerzos y unificar todos los conflictos educativos", ha remarcado.

En este sentido, la plataforma UCM por la Pública ha animado a movilizarse el día 19 ante la "asfixia económica" de los centros, el Plan Económico-Financiero de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que plantea "recortes salvajes", la "dificultad" de acceso a la universidad para el estudiantado y el "empeoramiento" de la calidad docente.