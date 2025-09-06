La Comunidad eleva un 43% la inversión en centros de acogida para mujeres víctimas de violencia y sus hijos

La Comunidad de Madrid sube hasta un 43% la inversión en centros de acogida para mujeres víctimas de violencia y sus hijos - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado esta semana un gasto de 4,8 millones de euros para la gestión de tres centros de acogida destinados a mujeres víctimas de violencia, sus hijos menores y personas dependientes a su cargo, lo que supone un incremento de hasta el 43% respecto a la licitación anterior.

En conjunto, estos recursos públicos suman 82 plazas y ya en 2024 atendieron a 150 personas, entre mujeres y menores. Para el Centro de Acogida número 2, con 35 plazas, el Ejecutivo regional destinará 1,8 millones de euros (+29,6%); para el número 3, con capacidad para 25 víctimas, recibirá 1,6 millones (+21,8%); mientras que el número 4 contará con 1,4 millones para mantener 22 plazas, con un aumento superior al 43%.

Estos dispositivos ofrecen alojamiento, manutención y tratamiento integral con equipos multidisciplinares orientados a la recuperación y autonomía de las víctimas. Según datos del Gobierno autonómico, el año pasado atendieron a 66 mujeres y 84 menores.

En total, la Comunidad de Madrid destinará este año 40 millones de euros a políticas de lucha contra la violencia hacia la mujer. Desde la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género, se ha desplegado una red de recursos que alcanza las 324 plazas en distintas modalidades, incluyendo centros de emergencia, pisos tutelados, recursos residenciales, para víctimas de trata, jóvenes y mujeres reclusas o exreclusas.

A ello se suma el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM), operativo desde 2009, junto a dos centros de crisis 24 horas, además de nuevos recursos especializados como un centro pionero para apoyar a mujeres que quieren dejar la prostitución y otro para víctimas de violencia con discapacidad intelectual.