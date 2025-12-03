La Comunidad envía Agentes Forestales y unidades caninas a Barcelona para participar en el plan frente a peste porcina

Archivo - Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha informado este miércoles de que enviará al Parque Natural de Collserola, en la provincia de Barcelona, un dispositivo integrado por Agentes Forestales y perros de la unidad canina para participar en los trabajos frente a la peste porcina.

Según ha informado el 112 de la Comunidad de Madrid, este dispositivo estará formado por siete agentes forestales y cinco perros, que se integrarán en el Plan de Contingencia frente a la Peste Porcina Africana que coordinan los Agents Rurals catalanes.

El jefe de unidad de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, Andrés Martín, ha detallado el despliegue, que durará una semana y en el que se realizarán labores de búsqueda en respuesta a la petición de ayuda de los agentes rurales de Cataluña.

Los Agents Rurals de Cataluña han hallado precisamente este miércoles en torno a 50 jabalíes muertos en la zona de Collserola, donde se han registrado los primeros casos de peste porcina africana, cuyos cadáveres se analizarán para confirmar si están infectados.

En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, afirmó ya en la víspera que "no constan" casos en explotaciones porcinas de la región, si bien ha subrayado que se incrementará la vigilancia habitual.