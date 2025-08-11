La Comunidad envía un helicóptero bombardero para ayudar en el incendio que afecta a Las Médulas (León)

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha enviado un helicóptero bombardero para colaborar en la extinción del incendio que afecta a Las Médulas (León) a petición del Gobierno de Castilla y León, ha informado este lunes Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El incendio en Yeres, municipio de Puente de Domingo Florez, en la comarca del Bierzo, se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y se produce muy cerca de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997 debido a su extraordinario valor como paisaje cultural.

La Comunidad también se ha sumado a las labores de extinción del incendio forestal declarado el viernes en el término municipal de San Bartolomé de Pinares, en la comarca abulense de Hoyo de Pinares, en la zona limítrofe con la región.

En concreto, se ha desplazado tres bombas forestales y dos mandos de Bomberos de la Comunidad de Madrid al incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila) para que Castilla y León pueda reforzar a los medios que están trabajando en otros incendios activos en su región.