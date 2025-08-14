La Comunidad envía un helicóptero de extinción de incendios a Castilla León y otro a Extremadura

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha enviado un helicóptero de extinción de incendios a Castilla León y otro a Extremadura, ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

En Castilla León ha muerto uno de los heridos con quemaduras que acompañaba al fallecido en el incendio de Molezuelas. Se trata de un joven que acompañaba al primer fallecido el pasado martes, cuando intentaban ayudar en la extinción del fuego que se inició en el municipio zamorano de Molezuela (Zamora) y que finalmente pasó a León.

La noche ha sido favorable en los trabajos del incendio de Molezuelas pero las autoridades piden precaución ante previsión de viento.

La Junta de Extremadura ha activado este jueves la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (INFOCAEX), a toda la región por simultaneidad de incendios forestales.

En estos momentos, se encuentran activos cuatro incendios en Malpartida de Plasencia, Casares de Hurdes, Trujillo y Jarilla. Este último ha arrasado 4.625 hectáreas y ha atravesado la autovía A-66 y la carretera nacional N-630.