La Comunidad envía 5 helicópteros, 2 bulldozer y 14 dotaciones al incendio de San Bartolomé de Pinar (Ávila)

Imagen del incendio tomada desde el helicóptero de la Brigada de Puerto El Pico. - ATBRIF

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha enviado cinco helicópteros, dos bulldozer y 14 dotaciones de los cuerpos regionales de bomberos, brigadas forestales y agentes forestales para ayudar a extinguir el incendio de San Bartolomé de Pinar (Ávila), según ha trasladado Emergencias 112 en la red social 'X'.

La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad 2 este fuego forestal en el que trabajan ya más de 40 medios terrestres y aéreos. Según los datos del portal de información sobre incendios Inforcyl, recogidos por Europa Press, las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 14.45 horas.

Cabe recordar que el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) se refiere a aquel incendio en el que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes.

Los medios desplegados en el terreno por el Gobierno de Castilla y León comprenden cinco agentes medioambientales, siete cuadrillas terrestres, ocho brigadas helitransportadas, once autobombas, un bulldózer y once medios aéreos.