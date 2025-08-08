La Comunidad envía 5 helicópteros, 2 bulldozer y 14 dotaciones al incendio de San Bartolomé de Pinar (Ávila)

Imagen del incendio tomada desde el helicóptero de la Brigada de Puerto El Pico.
Imagen del incendio tomada desde el helicóptero de la Brigada de Puerto El Pico. - ATBRIF
Europa Press Madrid
Publicado: viernes, 8 agosto 2025 18:56
@epmadrid

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha enviado cinco helicópteros, dos bulldozer y 14 dotaciones de los cuerpos regionales de bomberos, brigadas forestales y agentes forestales para ayudar a extinguir el incendio de San Bartolomé de Pinar (Ávila), según ha trasladado Emergencias 112 en la red social 'X'.

La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad 2 este fuego forestal en el que trabajan ya más de 40 medios terrestres y aéreos. Según los datos del portal de información sobre incendios Inforcyl, recogidos por Europa Press, las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 14.45 horas.

Cabe recordar que el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) se refiere a aquel incendio en el que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes.

Los medios desplegados en el terreno por el Gobierno de Castilla y León comprenden cinco agentes medioambientales, siete cuadrillas terrestres, ocho brigadas helitransportadas, once autobombas, un bulldózer y once medios aéreos.

