La Comunidad espera finalizar las obras del CEIP Hispanidad en Rivas a principios del próximo curso escolar

Archivo - Una de las aulas de un colegio público. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha indicado que las obras del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Hispanidad del municipio Rivas-Vaciamadrid finalizarán a principios del próximo curso escolar 2026-2027.

Así lo ha detallado este viernes desde las obras de construcción del nuevo instituto público del barrio de El Cañaveral, donde ha detallado que se ha llegado a un acuerdo con dos empresas para culminar los trabajos. La entidad encargada abandonó el proyecto al estar en bancarrota.

"Hemos trabajado de una manera muy consensuada con la empresa para que se pudiera ceder la obra a otra sin necesidad de tener que iniciar un nuevo proceso de licitación. Hemos conseguido que las dos empresas se pongan de acuerdo, que se haya cedido la obra y les hemos estado ayudando en toda la tramitación de todo el expediente administrativo", ha apuntado.

Para lograrlo, se ha tenido que conformar una UTE para que se pudiera hacer cargo de esa obra y "en breve", es decir, "en los próximos días", continuarán las obras para "llegar lo antes posible al comienzo del curso".

"Obviamente va a ser muy descabellado pensar que vamos a estar el 7 de septiembre con la obra terminada, pero creemos que muy al principio del curso podremos dar luz a esa obra y terminarla por fin, después de todos estos inconvenientes que han surgido", ha insistido la consejera.

Zarzalejo ha enviado un mensaje de "tranquilidad" a las familias y ha recalcado que todo está "previsto" desde las direcciones territoriales y la Dirección de Infraestructura para que los niños "comiencen su curso con todas las garantías y facilidades sin perjuicio de que la obra se finalice unas semanas después".

PROTESTAS DE LAS FAMILIAS

En abril, familias del CEIP Hispanidad se encerraron en el centro educativo para reclamar trasladar su preocupación ante la "paralización" de las obras puesto que para el próximo curso escolar 2026-2027 "está previsto aumentar el alumnado con dos unidades de infantil de 3 años".

Según denunciaron, aún quedaba pendiente la finalización del edificio de Primaria, pistas deportivas, patios y pabellón deportivo, así como tres aulas de Infantil. Hasta ahora, los mayores de 6 años "llevan dos cursos sin disponer de las aulas correspondientes, compartiendo patio con el alumnado de Infantil, utilizando aulas, mobiliario y aseos, sin pabellón ni pistas deportivas, sin biblioteca ni laboratorio".