La Comunidad espera una reunión con el Gobierno para el traspaso de dos centros de atención de personas con discapacidad

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid está a la espera de una reunión con el Gobierno de España para el traspaso del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF), ubicado en el municipio de Leganés, y del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad (CRMF), situado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Así lo ha expresado la directora general de Atención a Personas con Discapacidad, Alejandra Serrano, en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, que se ha celebrado esta semana en la Asamblea de Madrid.

Ha sido la diputada del PSOE Ana Prados la que ha preguntado por la posición del Gobierno autonómico por estos dos centros después del ofrecimiento del Ejecutivo central. Ha destacado que son "espacios de vida, de recuperación, de inclusión y de dignidad" e "imprescindibles para garantizar el derecho a una vida autónoma, plena y participativa".

"Estos centros deben de ser gestionados de forma pública, sin cederlos a empresas privadas porque los derechos sociales no se subcontratan, no se negocian en un mercado, sino que se garantizan desde lo público", ha subrayado la parlamentaria socialista.

Serrano ha contestado que desde el Ejecutivo regional están esperando "desde hace tres meses" a una reunión con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el Ministerio de Hacienda y de Política Territorial para conocer más detalles y características concretas sobre estos dos centros.

"Cuando tengamos la reunión y toda la información, podremos tomar una decisión definitiva y que sea la más beneficiosa para las dos partes, sobre todo, para las personas con discapacidad. Yo estoy convencida que, en caso de producirse, será un acuerdo satisfactorio para todos", ha subrayado.

La directora general de Atención a Personas con Discapacidad ha apuntado que "no entiende" por qué el Gobierno de España "quiere desprenderse" de unos centros "tan importantes", pero ha recalcado que ambos están "bien conservados" y que su objetivo es "preservar los derechos" de las personas con discapacidad que actualmente están en los mismos.