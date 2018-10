La Comunidad estrena un programa para que el talento joven se quede en la región

Publicado 24/10/2018 13:19:25 CET

La Comunidad de Madrid estrena el programa 'Impulsando Talento', una iniciativa que busca que el talento joven desarrolle su carrera profesional en destacadas empresas o instituciones de la región.

"Las experiencias laborales en el extranjero siempre resultan enriquecedoras, en una era de globalización, pero la Comunidad no va a renunciar a contar con los mejores", ha defendido el presidente regional, Ángel Garrido, durante el acto de entrega de reconocimientos a los participantes, que se ha celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

El programa 'Impulsado Talento' tiene como objetivo la contratación de los jóvenes con mejores expedientes académicos, "ofreciéndoles un plan de carrera diferencial que incentive su desarrollo profesional en empresas, fidelizando talento dentro del territorio madrileño".

A esta iniciativa se han sumado las seis universidades públicas madrileñas y un total de cuarenta grandes empresas con sedes en la Comunidad de Madrid: Telefónica, Siemens, Airbus, Microsoft y Grupo Santander, entre otras.

Y es que, el primer pilar de la iniciativa es conectar a estas empresas con el talento generado por las universidades, en un principio dirigido a titulaciones de Ciencia, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas y que será extensible también próximamente a las Artes y al que procede de los centros de Formación Profesional.

El segundo pilar sobre el que se fundamenta el programa es la mejora de las competencias del talento universitario para acomodarlas a las de mayor demanda en el mundo empresarial actual.

Al encuentro han acudido la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo; el presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro; representantes de las universidades y de las empresas participantes del proyecto, así como jóvenes beneficiarios del programa. "Queremos que salir de España sea en todo caso una opción y no una obligación", ha defendido el presidente durante su intervención.

Garrido ha señalado que esta apuesta del Gobierno regional es un "excelente" ejemplo de la "necesaria cooperación entre la administración pública, la iniciativa privada y la comunidad educativa". Asimismo, el dirigente madrileño también ha defendido que la captación de talento en todos los ámbitos es lo que permite a la región "contar con un tejido empresarial en constante transformación".

En este sentido, ha subrayado que "no es una casualidad que Madrid sea la comunidad autónoma que más empleo crea, en la que se constituyen el mayor número de empresas, la que más inversión extranjera atrae, la que más invierte en I+D y la que da trabajo a un mayor número de jóvenes con estudios universitarios".

Banu, una de las alumnas participantes, ha asegurado que es un "honor" haber sido seleccionada para el proyecto, una iniciativa que llega en un momento muchos jóvenes intentan encontrar "un hueco en el mercado laboral que se torna cada vez más competitivo". "Esta oportunidad resulta única para dar visibilidad a nuestros perfiles profesionales", ha destacado.

Por su parte, Lázaro ha sostenido que la innovación tiene que ser el centro de toda política empresarial y ha defendido que no hay un "paradigma de la inteligencia". Por ello, ha emplazado a los jóvenes a que no dejen de formarse, dado que la formación "no debe circunscribirse solo a una etapa de la vida".