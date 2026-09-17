Bergerot (MM), tras estudiar la Comunidad querellarse contra ella: "La corrupción tiene un ático grande y la piel fina"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno de Ayuso se enfrenta hoy a las preguntas de la oposición sobre la reciente polémic - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que "la corrupción tiene un ático grande y la piel fina" después de que el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, haya sugerido que estudia querellarse contra ella y su homóloga del PSOE, Mar Espinar, por "injurias y calumnias" contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por el ático.

Lo ha trasladado la portavoz regionalista en sus redes sociales tras un Pleno marcado por la comparecencia del también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, sobre la compra del ático y la posterior publicación del informe.

En la misma, ha explicado que ha pedido a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que estudien la posibilidad de presentar una querella contra las portavoces de Más Madrid y el PSOE "por un delito continuado de injurias y calumnias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid" y contra él mismo.

Es por ello que ha pedido a las portavoces que le pidan perdón a la presidenta, se disculpen ante los madrileños, "reconozcan que han mentido" y dimitan de todos sus cargos "si aún les queda algo de decencia".