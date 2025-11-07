La Comunidad exige a García que "haga primero su trabajo" y acusa a Sanidad de "manosear los datos" de las comunidades

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha confirmado que el Ejecutivo autonómico acudirá al próximo Consejo Interterritorial de Salud, donde le reclamará a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "haga primer su trabajo".

García Martín ha trasladado sus dudas sobre "la metodología" que empleará Sanidad para recopilar los datos sobre el cribado de cáncer, y ha señalado que actualmente se desconoce "qué está haciendo ella, esa ministra y ese Ministerio, en otras zonas donde gestionan ellos como Ceuta y Melilla".

En esta línea, el consejero ha advertido que la Comunidad de Madrid "no va a consentir" que el Gobierno central y el Ministerio de Sanidad "utilicen los datos" y el "trabajo" de las Comunidades Autónomas para "manosearlo", algo que, considera, es lo que "acostumbra a hacer el Ministerio de Sanidad".

García Martín ha insistido en que "bien estaría que la ministra, por una vez, asumiera las competencias que tiene, que gestionara con responsabilidad la sanidad de Ceuta y Melilla y dejara trabajar a las comunidades autónomas".

Asimismo, ha aprovechado la ocasión para reivindicar que la Comunidad de Madrid "es pionera en el privado en muchísimos ámbitos" en los que se viene trabajando "desde hace ya muchísimos años, siendo pioneros, siendo ejemplo para otras administraciones públicas". "Lo seguiremos haciendo", ha aseverado.

EXIGE EL CESE DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SANIDAD

Por otro lado, García Martín ha exigido a la ministra García que reprenda, o incluso cese, al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, por unas antiguas publicaciones en redes sociales en las que restaba valor a los cribados de cáncer de mama.

"Estaría bien que la ministra reprendiera, incluso cesara, al propio secretario de Estado por las declaraciones pasadas, pero que no ha retractado en el presente, en relación con los cribados y en relación con la autoexploración de las mujeres", ha dicho.

El consejero madrileño ha abundado en que este tipo de declaraciones "no proceden de responsable público" ni de un "político que se precie". "Cuanto antes debería abandonar el Ministerio de Sanidad", ha remachado García Martín.