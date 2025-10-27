La Comunidad exige al Gobierno "que se tome en serio la seguridad" de pasajeros tras el descarrilamiento de Cercanías

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno- Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido al Gobierno de España que "se tome en serio la seguridad" de los pasajeros, tras el descarrilamiento de un tren de Cercanías en las inmediaciones de la estación de San Fernando de Henares por causas aún desconocidas y que ha dejado a seis personas heridas leves.

"Esto no puede volver a ocurrir", ha afirmado el también portavoz del Gobierno autonómico en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, en las que ha señalado que espera una "pronta recuperación" de los heridos.

El consejero se ha desplazado al lugar, entre las estaciones de San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, y ha exigido al Gobierno y, en concreto, al ministro de Transportes, Óscar Puente, que se "tomen en serio" la seguridad, además de volverle a pedir que invierta en Cercanías y en el sistema ferroviario del país.

Además, la he pedido a Puente que "deje de tuitear y que se ocupe de las importantes competencias que tiene su Ministerio". Desde el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) han puesto medidas para garantizar la movilidad en la zona, con un refuerzo de las líneas de autobuses interurbanos en el Corredor del Henares y de la Línea 9 de Metro de Madrid.