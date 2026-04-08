La Comunidad financiará desde el próximo curso la jubilación parcial de docentes de la concertada con contratos relevo

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), conversa con (I-D) la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert López-Ibor; la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, y la nueva c - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid financiará la jubilación parcial del profesorado de educación concertada con contratos relevo a partir del próximo curso escolar 2026/27, según han avanzado fuentes del Gobierno regional.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades firmará esta semana el acuerdo que da respuesta a una reivindicación histórica de este colectivo con las organizaciones patronales y sindicales. El Consejo de Gobierno conocerá este miércoles un informe sobre ello.

La financiación de la jubilación parcial en la concertada era una de las principales reclamaciones de los cuatro sindicatos mayoritarios de la educación concertada (FSIE, FEUSO, UGT y CC.OO). Este compromiso fue adquirido por el Ejecutivo autonómico pero hasta ahora "lo había incumplido".

Hace casi un año, el exconsejero de Educación Ciencia y Universidades Emilio Viciana anunciaba en los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press, que el Gobierno regional iba a volver a financiar la jubilación parcial con contrato de relevo de los docentes de la educación concertada.

En ese entonces, avanzó que los profesores podrían optar voluntariamente a una reducción de su jornada lectiva, pasando de las 25 horas semanales a una jornada reducida de 13 o 18 horas, manteniendo el 100% de la cotización a la seguridad social de cara su jubilación. No obstante, la medida no se había materializado porque se seguía negociando un acuerdo.

DE 25 A 7 HORAS

Tal y como se recoge en el documento, que tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2027 y se renovará anualmente a partir de esa fecha, se permitirá que los docentes puedan acogerse de forma voluntaria a una reducción de su jornada lectiva durante los dos años previos a la jubilación.

Así, los más de medio millar de profesores pasarán de 25 horas semanales a una jornada reducida de 7 horas, manteniendo el 100% de la cotización a la Seguridad Social, han detallado desde la Consejería que lidera Mercedes Zarzalejo.

En términos generales, supondrá el 75% de la jornada habitual y podrán beneficiarse de ella quienes acrediten una antigüedad mínima de seis años en el centro. Asimismo, existe la posibilidad de concentrar esta disminución de horas de trabajo, siempre que exista acuerdo con el colegio y se garantice el correcto funcionamiento de este.

El contrato de relevo de los maestros y profesores jubilados parcialmente favorecerá la incorporación de nuevos docentes a los centros educativos concertados madrileños. Las nuevas contrataciones se dirigirán preferentemente a personas en situación de desempleo, serán indefinidas a tiempo completo y deberán mantenerse al menos durante dos años tras la finalización de la jubilación parcial del docente sustituido.