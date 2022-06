La Comunidad y Fuenlabrada se comprometen a acortar plazos para la integración del parque de Bomberos

FUENLABRADA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha asegurado este jueves que el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Administración autonómica intentarán "acortar al máximo" los plazos para la integración del Servicio de Extinción de Incendios de Fuenlabrada en el cuerpo regional de Bomberos para que "a principio del próximo año se pueda contar con una situación de operatividad plena".

El consejero y el alcalde de la localidad, Javier Ayala (PSOE), han rubricado este jueves un convenio previo a su integración para la homogeneización de los medios materiales y personales de sus respectivos cuerpos, "un paso importante", según ha asegurado el consejero a los medios.

En cuanto a la cuantificación económica del parque de Bomberos de Fuenlabrada, el consejero no ha ofrecido datos, pero se ha mostrado "convencido" de que no habrá "ningún problema" con el Ayuntamiento fuenlabreño. No obstante, ha admitido que las instalaciones fuenlabreñas "están en muy buen estado" y que "tienen unos recursos envidiables".

Tras ello, ha reiterado que pese a los plazos legalmente establecidos, intentarán "acortarlos al máximo". En todo caso, ha destacado que la dispensa permitirá que los bomberos fuenlabreños trabajen de una manera "absolutamente coordinada", lo que --a su juicio-- "redundará en una mayor eficacia y eficiencia de un servicio público tan básico como es la respuesta ante incendios u otro tipo de emergencias".

El alcalde, por su parte, ha declarado que el inicio del trámite administrativo "es una buena noticia para todo el mundo". "El convenio marca la hoja de ruta, y habrá que limar flecos pero la sintonía está siendo muy buena", ha precisado.

EL TEXTO DEL ACUERDO

El Ejecutivo autonómico y el Consistorio fuenlabreño coinciden en el texto del acuerdo en que, hasta ahora, la dispersión de medios y esfuerzos genera ineficacia, inseguridad y sobrecostes en este ámbito, problemas a los que se pondrá cerco con la transferencia definitiva de los bienes y recursos humanos municipales al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Este proceso está pilotado por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), y será "un hito más" --según fuentes regionales-- en el proceso de supresión de fronteras administrativas en esta materia, cuyo objetivo es lograr que el 90% de los habitantes de la región puedan recibir asistencia en menos de 10 minutos, independientemente del lugar en el que residan.