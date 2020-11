La Comunidad, Fundación CEOE y CEIM firman un Plan de Revitalización para realizar test masivos en empresas

El objetivo es montar hasta 30 centros temporales de testeo masivo a lo largo del año, diez antes de Navidad

La Comunidad de Madrid, la Fundación Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) han firmado hoy el protocolo para la puesta en marcha de un Plan de Revitalización Social frente al Covid-19, el Plan Sumamos S+E (Salud más Economía), con el que pretenden romper "el estigma" entre salud y economía y en el que se incluye que las empresas realicen tets masivos.

En un acto celebrado en la Real Casa de Correos, la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez; el presidente de CEIM, Miguel Garrido; y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han suscrito un protocolo de actuación pionero a tal efecto, con la participación del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Este plan incluye por parte de las empresas la realización de test masivos en empresas, así como en puntos móviles y fijos, en coordinación con la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. El objetivo es montar hasta 30 centros temporales de testeo masivo a lo largo del año que está previsto que dure el proyecto, de los cuales hasta 10 se instalarían antes de Navidad.

De este modo, las empresas se han propuesto triplicar la capacidad de testeo de la Comunidad de Madrid y, para ello, realizar dos millones de test al mes. Además, el sector empresarial multiplicará, en el marco de esta iniciativa de colaboración público-privada, el número de rastreadores disponibles.

Por otro lado, está previsto realizar una campaña de concienciación entre las empresas madrileñas y sus trabajadores para extender la descarga de la aplicación Radar Covid. El plan se completa con dos iniciativas para acelerar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, junto a Cáritas, y una segunda que denominamos Digitalización Sostenible y que ya está en marcha, para realizar el reciclaje de equipos electrónicos de empresas, para trasladarlos a quienes más lo necesitan a través de ONG, para reducir la brecha digital.

SALUD Y ECONOMÍA: "DE LA MANO"

"El sector público, por un motivo lógico de Sanidad, ha arremetido contra el privado, y nosotros teníamos una deuda con ellos (...) Hemos demostrado a toda Europa que el problema no es un local, que ha invertido su dinero para hacerlo seguro, sino que no se tomen medidas claras y no se expliquen las cosas", ha trasladado Ayuso durante el acto.

Así, la dirigente autonómica ha expuesto que los test masivos "han sido la clave" y que mostrando un plan de salud y economía demuestra que "es posible romper con el estigma de enfrentar dinero y salud".

A su juicio, es importante seguir multiplicando la estrategia de los tets y ha destacado que "en lugar de cerrarlo todo" la Comunidad apostó desde el principio por ir contra el virus y conjugó "la salud, la vida y la economía".

"Fruto de ese aprendizaje volvimos a hacer lo mismo durante la segunda ola, que hemos sorteado. Hemos pasado momentos muy difíciles y no nos confiamos en absoluto, pero aprendimos que había que ir a por el virus en lugar de encerrar al cien por cien de la población. El confinamiento masivo ha sido letal", ha lanzado.

En este punto, ha agradecido a las personas que con su patrimonio arriesgaron todo para que sus locales fueran lugares seguros, algo que ha dado "un mes de relativa calma". "La salud y la economía van de la mano", ha reivindicado.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado que la rubrica de hoy refleja un compromiso para marcar una hoja de ruta entre la Comunidad con las empresas, un plan que empieza Madrid pero que ha instado a que se conciba "en carácter nacional".

"Si algo ha demostrado esta crisis es que sin salud no hay bienestar. Agradecemos a los empresarios y a la CEOE sumarse a esta estrategia sanitaria e impulsar medidas potentes y de contención para seguir haciendo frente al virus. Este protocolo fortalece nuestra gestión sanitaria. Con este protocolo sumamos salud y economía, seguridad y estabilidad", ha sostenido el consejero.

"SUPERAR JUNTOS LA DRAMÁTICA SITUACIÓN", PIDE CEIM

A continuación el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha celebrado este convenio, que es "un ejemplo" de que entre todos se puede hacer "país". En este sentido, ha señalado que las empresas pueden sumar esfuerzos si las Administraciones son "conscientes" de esta posibilidad, por lo que ha agradecido a la Comunidad de Madrid esta colaboración.

Por su parte, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha destacado la labor "ejemplar, de responsabilidad y solidaridad, que han tenido las empresas durante la pandemia", así como "la predisposición, el apoyo y la cercanía recibida por parte de la Comunidad de Madrid, que ha compatibilizado el control de los contagios con la reactivación económica".

"Salud, economía, sociedad, empresas, gobierno son términos, no solo compatibles, sino complementarios para poder superar, juntos, sumando, la dramática situación que la pandemia nos ha causado", ha añadido Garrido.

El plan está respaldado por una Oficina Técnica del Proyecto, compuesta por personal técnico de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fundación CEOE y CEIM.