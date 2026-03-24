Comunidad garantiza los conciertos de Shakira en el Iberdrola Music y acusa al delegado de poner "palos en las ruedas"

Archivo.- Shakira - EUROPA PRESS

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha garantizado este martes la celebración de los conciertos de la cantante colombiana Shakira previstos para el próximo mes de septiembre en el Iberdrola Music de Villaverde y ha acusado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, el "peón de Pedro Sánchez", de poner "palos en las ruedas" a cualquier iniciativa que quiera impulsar el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a 'Telemadrid' recogidas por Europa Press, el consejero se ha referido así a la misiva que el delegado del Gobierno ha remitido al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, en la que le pide reconsiderar la celebración de estos seis conciertos de la cantante colombiana en este recinto hasta garantizar la seguridad.

"Le garantizo que se realizarán esos conciertos y se realizarán con todas las medidas de seguridad, las cuales parte son de su competencia", ha respondido el consejero, que ha subrayado que el delegado "no funciona, no trabaja" y "no hace nada por los madrileños", solo "molestar y torpedear".

Según ha destacado Rodrigo, el Iberdrola Music es un "espacio bueno, positivo, que cumple toda la normativa y todas las condiciones" para este fin. "El problema no es ese, el problema es directamente el propio delegado del Gobierno, que es el peón de Pedro Sánchez, y que lo único que intenta siempre es que cualquier iniciativa o novedad que se quiera hacer en la región de Madrid y que queramos implantar en Madrid, él siempre pone los palos en las ruedas", ha subrayado.

En este sentido, el consejero ha reclamado al delegado del Gobierno que "cumpla con sus competencias, se dedique a la seguridad y que no haga nada más" e "intente no molestar a los ciudadanos madrileños y al Gobierno regional y a los ayuntamientos". "Prefiero que no haga nada, que se esté quietecito", ha zanjado.