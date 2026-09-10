La Comunidad impulsará nuevas ayudas directas de hasta 18.000 para pacientes con ELA y para niños con discapacidad

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MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves la aprobación de nuevas ayudas directas de hasta 18.000 euros anuales para los madrileños con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), además de ayudas para niños con discapacidad o dependencia en Atención Temprano.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha avanzado este jueves, durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, que la medida para pacientes con ELA contará con una inversión inicial de 10 millones de euros anuales, ampliable en función de las necesidades.

Estas prestaciones se abonarán en un único pago anual y serán compatibles con las que ya perciban a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Los beneficiarios podrán destinarlas a cubrir necesidades vinculadas a sus cuidados, mejorar su bienestar y autonomía personal, así como apoyar a sus familiares cuidadores.

Así, la Comunidad de Madrid concederá al año 9.000 euros para las personas con ELA que tengan reconocido el grado 1 de dependencia; con 14.000 euros a los de grado 2, y con 18.000 a los de grado 3. El Ejecutivo autonómico concede desde el pasado mes de mayo las ayudas aprobadas a nivel nacional para personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad que tengan reconocido el grado III+ de dependencia extrema.

NIÑOS EN ATENCIÓN TEMPRANA

En el caso de los niños en Atención Temprana, se trata de una ayuda directa de hasta 4.000 euros anuales para niños de entre 6 y 12 años con discapacidad o dependencia reconocida que necesiten continuar con su tratamiento o terapia en Atención Temprana.

De esta manera, el Gobierno regional quiere dar respuesta a aquellos menores cuyas necesidades persisten una vez superada la edad límite establecida para este servicio (hasta los 6 años).

Esta medida blindará a 2.500 familias y que complementará la labor que hace la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (AMAPAD), que ya da seguridad a más de 5.000 adultos.

Para ello, el Ejecutivo autonómico destinará 10 millones de euros anuales a esta nueva ayuda directa para las familias, que podrá alcanzar los 4.000 euros al año y permitirá sufragar sesiones de estimulación, fisioterapia, psicomotricidad, logopedia, terapia ocupacional o psicoterapia.

Además, la presidenta ha anunciado que el Gobierno regional ampliará la red pública de Atención Temprana con 600 nuevas plazas en 2027, hasta llegar a las 8.000, con el objetivo de alcanzar las 10.000 en 2031, incorporando nuevos perfiles profesionales y reforzando la asistencia en los entornos cotidianos del menor y su familia.

La Comunidad de Madrid activó el pasado 14 de julio la cita única de valoración inicial para niños hasta los 6 años de edad que necesiten recibir servicios de Atención Temprana, o en su caso el reconocimiento de la discapacidad o la dependencia.