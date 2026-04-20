La Comunidad incide en que regularización de migrantes es una "barbaridad" y critica que Gobierno quiera "colapsar todo"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de abril de 2026 - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha incidido este lunes en que la regularización extraordinaria de migrantes es "una auténtica barbaridad" y ha criticado que el Gobierno de la nación quiera "colapsarlo todo".

Lo ha expresado así el mismo día en que oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería comienzan a atender a migrantes sobre la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno con citas presenciales.

"Yo creo que este proceso es un caos. Lo que nos gustaría es que hubiera un proceso ordenado, de una inmigración vinculada al empleo y que no diera pábulos a las mafias y a todos aquellos que trafican con personas", ha reprochado el también portavoz del Gobierno autonómico en la Real Casa de Postas.

Así, ha asegurado que esto hace que España sea "un paraíso" para la inmigración irregular con el único objetivo del Gobierno central de "colapsarlo todo".

García Martín ha subrayado que el Gobierno central vive "en un colapso permanente en aquellas competencias" y que puede ocasionar ahora también en "servicios de competencia local y autonómica".

Además, ha recordado que ya el pasado viernes el Gobierno regional llevó al Tribunal Supremo este asunto pidiendo medidas cautelares porque es "una barbaridad" y promueve "el caos absoluto".