La Comunidad incrementará las viviendas para vulnerables en 2026 con 180 nuevas casas en Majadahonda

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid incrementará en 2026 las viviendas destinadas a familias vulnerables y de escasos recursos económicos con 180 nuevos inmuebles en Majadahonda, que forman parte de las 2.100 casas que tiene previsto construir la Agencia de Vivienda Social (AVS) durante la presente legislatura.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha visitado este jueves esta nueva urbanización situada en el entorno de las calles Moreno Torroba, Isaac Albéniz y Avenida de la Oliva.

En concreto, todos los pisos son de dos dormitorios, por lo que se adjudicarán a unidades de convivencia con un máximo de tres miembros. Igualmente, ocho de estos inmuebles están adaptados a las necesidades de beneficiarios con movilidad reducida, además de contar con otros servicios como garaje y trastero, ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

García Martín ha recordado que "estas casas son una realidad gracias al esfuerzo de los madrileños, que sufragan cerca del 77% de los 28,5 millones de euros de su inversión, y a la aportación de la Unión Europea". Así, alrededor del 23% restante está financiado con fondos Next Generation.

LA AUSENCIA DE LA MINISTRA

"Realmente hubiera sido muy positivo haber compartido hoy con el Ministerio, con la ministra --Isabel Rodríguez, titular de Vivienda--, esta experiencia. Porque creemos que ver de cerca cómo se trabaja aquí con eficacia pudiera haber sido muy útil para inspirar políticas que apuesten por lo que funciona y cambien el rumbo del Gobierno central", ha apuntado el consejero.

En este sentido, ha puesto en valor "pilares que son básicos, que son elementales" y que se aplican en la Comunidad como "la libertad, la colaboración público-privada, la seguridad jurídica, la lealtad institucional, la agilidad administrativa y el respeto a quienes invierten y a quienes nos ayudan a construir".

Igualmente, ha destacado el compromiso del Gobierno regional con la vivienda al aumentar el presupuesto destinado a la materia, con 325 millones de euros frente a los 58 millones que recibimos del Plan Estatal del Gobierno central. "Es decir, más del 80% del gasto lo aporta la Administración autonómica", ha subrayado.

"Si a esta cantidad le sumamos el coste de la inversión del Plan Vive cediendo el suelo y las bonificaciones fiscales, en la Comunidad de Madrid hemos destinado este año casi 900 millones de euros a las políticas de vivienda", ha añadido.

RENTA DE 60 EUROS DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES

Como es habitual en las promociones de la AVS, los adjudicatarios que residan próximamente en esta urbanización disfrutarán, en todos los casos y de manera automática, de una renta reducida los tres primeros meses desde la firma del contrato que se traduce en el pago de tan solo 60 euros.

"Esta construcción evidencia que el compromiso del Ejecutivo regional con el acceso a la vivienda es tangible y cuenta con proyectos como este, que muy pronto estará a disposición de los madrileños, huyendo del intervencionismo del Gobierno central y de anuncios con grandes cifras que nunca llegan a concretarse", ha destacado el consejero.

Además de Majadahonda, actualmente la Agencia de Vivienda Social tiene ya en fase de construcción más inmuebles en otros cinco municipios de la región: Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Valdemoro, Villa del Prado y la capital.