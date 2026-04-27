La Comunidad inicia la licitación de 130 viviendas para familias con pocos recursos en Los Berrocales

Construcción de viviendas en Los Berrocales - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este lunes Los Berrocales, donde ha anunciado el inicio de la licitación de cerca de 130 viviendas destinadas a familias con menos recursos en este desarrollo urbanístico del sureste de la capital, con capacidad para acoger más de 20.000 viviendas.

Estas promociones serán desarrolladas por la Agencia de Vivienda Social (AVS) para ampliar el parque de alquiler asequible y facilitar el acceso a un hogar, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La actuación se desarrollará mediante colaboración público-privada sobre dos parcelas de titularidad pública calificadas para uso residencial protegido, con una superficie aproximada de 3.015 y 1.041 metros cuadrados, respectivamente.

Los inmuebles estarán destinados prioritariamente a familias con especiales dificultades económicas.

Esta iniciativa se integra en una estrategia más amplia de impulso a la vivienda asequible en la región, en el marco del Plan de Choque de Vivienda de la Comunidad de Madrid.

Contempla un total de 746 hogares promovidos por la AVS --de los cuales estos 130 forman parte de la próxima licitación--, a los que se suman otros 915 del Plan Vive, incluidos dentro del objetivo de 14.000 inmuebles previstos para la Legislatura.

"Las primeras viviendas se van a dar en 2026, van a tener Metro, autobuses preferentes... Ahí va a haber 2.000 viviendas del Plan Vive, 130 de la Agencia de Vivienda Social", ha señalado la presidenta tras realizar la visita.