Comunidad inicia el lunes un maratón de donación de sangre y plasma y premia gesto con sorteo de entradas para Rosalía

Archivo - Una sanitaria durante la iniciativa 'Madrid Dona Sangre, Dona Plasma' - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid desarrollará desde el lunes día 16 y durante toda la semana un maratón de donación de sangre y plasma para garantizar las reservas en niveles adecuados en Semana Santa, un gesto solidario que se premiará con la participación en el sorteo de dos entradas para asistir a un concierto de Rosalía en Madrid.

El objetivo de la iniciativa que se celebrará durante toda la semana en el Centro de Transfusión regional es garantizar las reservas ante unas fechas vacacionales en las que suelen bajar los niveles. A día de hoy, los hospitales madrileños precisan donaciones urgentes de sangre de los grupos '0+' y 'B-', mientras que también se insta a donar en el caso de los grupo '0-', 'A+' y 'A-', con aviso para donar en los próximos dos o tres días.

Se busca también sensibilizar sobre la importancia de la donación de sangre ya que, además de transfusiones, sirve para fabricar medicamentos necesarios para aproximadamente 6.000 pacientes, ha explicado el Gobierno regional en un comunicado.

El plasma puede obtenerse a partir de la sangre mediante plasmaféresis, un procedimiento de alrededor de 40 minutos que permite una recuperación rápida y posibilita volver a donar tras 48 horas. Para ello es necesario solicitar cita en el teléfono 91 301 72 40 o escribiendo a donarplasma@salud.madrid.org.

Como gesto de agradecimiento a todos los participantes en este evento solidario, el Centro de Transfusión regional, ubicado en el barrio de Valdebernardo de la capital, sorteará dos entradas para el concierto de Rosalía que se celebra el próximo 30 de marzo en el Movistar Arena.

Esta acción supone también el comienzo de los maratones de donación de sangre en los hospitales madrileños, que consiguen en primavera y otoño entre 9.000 y 10.000 bolsas adicionales esenciales para atender la demanda asistencial.

Cada año, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid procesa alrededor de 240.000 unidades de sangre. La mayor parte de los componentes obtenidos se emplea directamente en transfusiones, mientras que solo un 15% del plasma se utiliza con este fin. El 85% restante se destina a la elaboración de fármacos imprescindibles para miles de pacientes.

Los requisitos en este caso son los mismos que para donar sangre: ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. Desde el Ejecutivo autonómico se ha anima a todas las personas que cumplan estas condiciones a realizar este gesto solidario al menos dos veces al año.