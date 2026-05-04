La Comunidad inicia trabajos de aprovechamiento maderero en cuatro montes para mejorar conservación y prevenir incendios

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, visita en el monte de Gascones los trabajos para el aprovechamiento maderero de la región. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha los trabajos de aprovechamiento de madera en cuatro montes públicos de la región con el objetivo de mejorar su conservación y reforzar la prevención de incendios, una actuación incluida dentro del Plan Madrid Forestal que prevé generar 1,5 millones de euros y poner a la venta unos 80.000 metros cúbicos de madera.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha visitado este lunes el monte de utilidad pública Gascones, donde se desarrolla la primera de estas intervenciones. Desde allí ha subrayado que este tipo de trabajos son "esenciales" para reducir el combustible forestal de cara a la época de incendios.

En concreto, en Gascones se actuará sobre una superficie de 280 hectáreas, con la extracción de 32.900 metros cúbicos de pino silvestre. Esto generará unos ingresos estimados de casi 962.500 euros, de los que un 15% se destinará a mejoras del propio monte, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Junto a esta intervención, el Ejecutivo autonómico está desarrollando otras tres actuaciones en montes de titularidad municipal en Puebla de la Sierra y en Montejo de l Sierra, con las que se prevé alcanzar los ya mencionados 80.000 metros cúbicos de madera e ingresos de 1,5 millones de euros.

MÁS DEL 22% DEL OBJETIVO DE 2026

Novillo ha destacado que con estas actuaciones ya se ha alcanzado el 22,3% del compromiso de la Comunidad de Madrid de poner en el mercado 357.333 metros cúbicos de madera hasta finales de 2026, con una aportación prevista de 4,1 millones de euros a las arcas públicas.

El consejero ha remarcado que este compromiso viene a multiplicar por 20 el aprovechamiento de este recurso forestal en la región. Además de su impulso medioambiental, el Ejecutivo autonómico ha destacado el efecto económico de estas actuaciones, orientadas a dinamizar el medio rural y fomentar el empleo en el sector forestal.

Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con cerca de 1.100 empresas vinculadas a este ámbito, que generan unos 7.500 empleos y una facturación anual de 2.400 millones de euros, principalmente en actividades de selvicultura, explotación forestal e industria de la madera.