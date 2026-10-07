Comunidad insiste en que acuerdo de financiación universitario es "histórico" y no hay "nada" que justifique la huelga

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, y el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha insistido en que el acuerdo de financiación plurianial que firmaron con las universidades públicas es "histórico" y "no hay ninguna causa ni nada" que justifique la convocatoria de huelga para el 4 y 5 de noviembre en las seis universidades públicas de la región.

Así lo ha trasladado Zarzalejo, en declaraciones a Europa Press, tras su visita a la exposición de los Premios Extraordinarios de las Enseñanzas Artísticas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, donde ha remarcado que el acuerdo se está cumpliendo "escrupulosamente", después de que este lunes la plataforma de UCM x La Pública anunciara que las seis universidades públicas irán a huelga en noviembre.

"Los equipos directivos de todas las universidades están contentos y reconocen esta ejecución que estamos haciendo rápida y desde luego al 100%", ha señalado la consejera, que además ha recordado que el acuerdo de financiación que fue firmado en el mes de marzo cuenta con 14.800 millones de euros para los próximos años.

En este sentido, ha destacado que las universidades "ya han percibido todos los fondos repartidos de ese acuerdo" y en las próximas semanas van a percibir los dos fondos que quedaban por repartir, el de objetivos y el de inversiones.

Por otro lado, tras el anuncio de que las plataformas de la Universidad Complutense (UCM) y la Univesidad Rey Juan Carlos (URJC) x La Pública se unían a la huelga indefinida educativa del 14 de octubre, la consejera ha puntualizado que a pesar de que, en un principio, "no consiguieron unirse" a la convocatoria, finalmente con "ruido" han conseguido adherirse.

"Al final estas plataformas han decidido no unirse a la huelga del 14 de octubre, sino convocar otra especie de huelga para los días 4 y 5 de noviembre justo a puertas de una campaña electoral a nivel nacional", ha zanjado.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la huelga en las universidades no es "una huelga por falta de recursos", sino "una huelga totalmente política".