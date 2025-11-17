La Comunidad insiste en que la huelga universitaria "no tiene ningún sentido" y defiende su incremento en financiación

Archivo - El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 30 de agosto de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha insistido en que la huelga universitaria, convocada para los días 26 y 27 de noviembre, "no tiene ningún sentido" y ha vuelto a defender el incremento en financiación que recoge los Presupuestos de 2026.

Así lo ha manifestado este lunes a los medios de comunicación tras reunirse con la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, donde ha recalcado que el Proyecto de Ley de los Presupuestos "ha hecho un incremento histórico en la financiación de las universidades públicas".

Asimismo, Viciana ha detallado que la semana pasada mantuvo una reunión con los rectores de los centros universitarios públicos para avanzar con la Ley de Universidades con el objetivo de poner "en común" todo lo que transmiten y plasmarlo en el texto.

"Lo que queremos es una ley con la máxima calidad y con el máximo consenso. Creemos que una huelga en este sentido, en el que todo va en la dirección correcta, no tiene ningún sentido", ha remarcado el consejero, quien ha subrayado que la reunión fue "muy buena" y que "van de la mano" para que la normativa "salga adelante".

La coordinadora de las plataformas de las universidades públicas, que integran trabajadores y estudiantes, convocó dos días de huelga universitaria frente a la "asfixia" económica de los centros universitarios y para exigir al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una "financiación adecuada" que permita ofrecer un servicio público "de calidad". Las concentraciones cuentan con el respaldo de los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y CNT.

Además, profesores de universidades públicas darán un total de 50 clases en la calles de la capital este jueves y sábado y el próximo miércoles 26 y jueves 27, coincidiendo con los días de huelga, para mostrar apoyo a las concentraciones y reivindicar el papel de los docentes.