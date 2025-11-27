La Comunidad insiste en que la huelga universitaria es "política" y acusa a la izquierda de "embarrar" la situación

Archivo - El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, a su llegada a un desayuno Madrid de Europa Press, en el Auditorio ‘Meeting Place’, a 18 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha insistido en que la huelga universitaria, convocada por estudiantes y trabajadores de la pública y respaldada por sindicatos, es "política" y ha acusado a los partidos de la izquierda de "embarrar" la situación.

Así lo ha manifestado este jueves ante los medios de comunicación tras visitar el colegio público Nuestra Señora de Lourdes en la localidad de Torrelodones en el segundo día de movilizaciones, que estará protagonizado por una marcha que saldrá desde Atocha a las 18 horas y que finalizará en la Puerta del Sol, donde está ubicada la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

"Creo que es muy importante decir que es una huelga política. No tiene ningún sentido una huelga en este sentido y en este momento fundamentalmente porque la Comunidad de Madrid ha hecho un incremento histórico en la financiación de las universidades públicas", ha expresado.

En este sentido, el consejero ha remarcado que "ningún gobierno en la Comunidad de Madrid había hecho una inversión como lo que está haciendo el de Isabel Díaz Ayuso en las universidades públicas madrileñas" y ha recordado que el Proyecto de Presupuestos del Ejecutivo autonómico destinará el próximo año un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, 75,3 millones más que en 2025, lo que se traduce en un incremento del 6,5%.

"En los últimos dos años hemos incrementado 122 millones el presupuesto. Es una cifra histórica", ha subrayado Viciana, quien ha recordado que continúan trabajando con los rectores la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) con un diálogo "fluido y constante".

"Estamos sentándonos a hablar constantemente y estamos poniéndonos de acuerdo en todos los puntos de más importancia de la ley. Todo avanza a buen ritmo, pero para los partidos de la izquierda es una ocasión para intentar embarrar el terreno de juego y mancharlo todo, como suelen hacer", ha censurado.

De este modo, el consejero ha recalcado que el Ejecutivo autonómico está "trabajando por las universidades públicas" y que "lo ha demostrado ya en muchas ocasiones". "Vamos a seguir haciéndolo sin distraernos", ha zanjado.

Según trasladó el sindicato CC.OO a Europa Press, el primer día de huelga universitaria registró un seguimiento de alrededor del 75% en los seis centros públicos. En la Universidad Complutense de Madrid (UCM), institución que ha pedido un préstamo al Gobierno regional de 34,5 millones para hacer frente a su déficit, alcanzó el 90%.