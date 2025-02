La Comunidad insiste en rechazar la condonación a Cataluña porque "traslada la deuda a los españoles": "No es adecuado"

Defiende la condonación a Valencia porque "ha sufrido una situación traumática y es de fuerza mayor"

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha insistido en rechazar la condonación a Cataluña porque "traslada la deuda a los españoles lo que se ha gestionado de forma ineficiente".

Lo ha manifestado este martes ante los medios de comunicación desde la Consejeria, donde ha lamentado que "aún no tienen ni el orden del día ni la hora" del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará el próximo 26 de febrero.

"Todavía no tenemos respuesta, pero sí que parece que uno de los temas que se podrían hablar es la condonación. La deuda no se perdona, sino que lo que se hace es que se traslada al conjunto de los españoles, se mutualiza y por tanto no lo consideramos adecuado", ha remarcado.

Albert ha criticado "el acuerdo bilateral y singular" con Cataluña porque "se pide un 20% de la deuda que se condone, es decir, unos 15.000 millones que van a pasar a deberlos el conjunto de los españoles". "No parece que haya sido por falta de financiación, sino más bien porque se ha dedicado a gastos superfluos", ha deslizado.

Por otro lado, la consejera madrileña ha defendido la condonación para Valencia, como ya se señaló en la Conferencia de Presidentes, porque "ha sufrido una situación realmente traumática a la que no se podía hacer el frente y es una cuestión de fuerza mayor".

"Creemos que el Estado y las comunidades autónomas debemos hacer todo lo posible para que la recuperación sea lo más fácil posible porque ya están pasando una situación muy traumática", ha zanjado.