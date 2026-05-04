La Comunidad insiste en que Sánchez debe dimitir por "corrupción" para que un Gobierno "honrado" atienda a España

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras el Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe presentar la dimisión cuanto antes por traer la "corrupción de Estado" y para que el país pueda recuperar "el rumbo" con un Gobierno "honrado" que pueda atender los retos de España.

"No ha dado ni una sola explicación y por tanto cuanto antes tiene que abandonar el Palacio de la Moncloa", ha exigido García Martín en un audio difundido a los medios desde Torrejón de Ardoz donde han presentado las 111 viviendas públicas que la Comunidad construirá en el municipio.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos declarará este martes en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia, una vez que ya lo han hecho los otros dos acusados, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

"Junto con José Luis Ábalos se sienta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha dado todavía ni una sola explicación de los graves casos de corrupción que está conociendo nuestro país", ha señalado García Martín.