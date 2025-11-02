La Comunidad invertirá más de 400.000 euros para restaurar 116 hectáreas afectadas por el incendio de Tres Cantos

Archivo - Vegetación afectada con motivo del incendio forestal, a 29 de marzo de 2023, en Baleira, Lugo, Galicia (España). El incendio forestal que afecta al ayuntamiento lucense de Baleira ha alcanzado las 120 hectáreas de superficie quemada. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá más de 400.000 euros que pretenden restaurar 116 hectáreas de superficie afectada por el incendio del pasado verano en el Monte de Viñuelas, en el término municipal de Tres Cantos.

Para ello, el Consejo de Gobierno ha sido informado de la contratación de estos trabajos, que contarán con una inversión superior a 400.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, con el fin de paliar los daños ocasionados por el fuego y recuperar el equilibrio ecológico de este espacio natural, ha explicado el Gobierno regional en un comunicado.

Por su parte, los técnicos de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior han determinado la necesidad de actuar de manera "urgente" en esta zona "severamente" dañada, tras analizar imágenes satelitales y bandas de infrarrojos que confirmaron sobre el terreno la carbonización "total" de la cubierta vegetal.

El objetivo principal de esta actuación es evitar procesos erosivos irreversibles y prevenir que se produzcan desequilibrios en el ecosistema, especialmente por el arrastre de cenizas hacia los cauces y puntos de agua. Al mismo tiempo, se busca favorecer la regeneración de esta área, estabilizando la capa de cenizas y reteniendo los nutrientes del suelo antes de que la lluvia provoque su desaparición.

TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN CALCINADA, MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y BARRERAS DE MADERA

Entre las medidas previstas destaca el tratamiento manual de la vegetación calcinada, que pretende facilitar el rebrote vigoroso de las encinas de cepa o de raíz, acelerando así la recuperación de la cubierta vegetal.

Asimismo, se instalarán medidas de protección contra la erosión en zonas prioritarias, como laderas de pendiente superior al 20%, cauces y vaguadas. En el resto del terreno, se acordonarán los restos vegetales para proteger el suelo, reducir la insolación y permitir su progresiva integración en el ecosistema.

Para proteger y restablecer la biodiversidad del Monte de Viñuelas, se construirán barreras de madera en las dos charcas principales, con el fin de evitar la contaminación por cenizas, y se habilitarán refugios para anfibios que se colocarán cerca de los puntos de agua y zonas húmedas.

Además, se conservarán entre dos y tres árboles de gran tamaño por hectárea como puntos de posado para aves, contribuyendo al mantenimiento de la fauna local.