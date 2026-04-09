La Comunidad invierte más de 439.000 euros en mantenimiento y mejora de Las Ventas antes de San Isidro

Grúa en la plaza de toros de Las Ventas - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha destinado más de 439.000 euros para acometer trabajos de mantenimiento y mejora en la plaza de toros de Las Ventas antes del inicio de la Feria de San Isidro 2026, que dará comienzo el 8 de mayo, con el objetivo de garantizar la seguridad de los casi 600.000 asistentes que acudirán al coso.

La iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior se sustenta en inspecciones técnicas periódicas y exhaustivas del edificio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y tercer punto de encuentro en la capital, después del estadio Santiago Bernabéu y el Riyadh Air Metropolitano.

El objetivo es que las instalaciones estén "en condiciones óptimas para el evento taurino más importante del año", según ha destacado el Gobierno autonómico en un comunicado, donde subraya que estas acciones "permiten anticipar posibles riesgos y planificar intervenciones" antes del inicio de la temporada.

En los últimos meses se han completado actuaciones centradas en la seguridad estructural, la conservación de materiales y la mejora de espacios clave de esta infraestructura. Entre ellas, la sustitución parcial de pavimentos en escaleras de acceso a galerías de tendidos bajos y altos, respetando elementos tradicionales.

Actualmente se está desarrollando un conjunto de intervenciones que están a punto de finalizar, como la renovación de paramentos y techos en galerías de tendidos altos o el saneado estructural en muros y refuerzo de elementos constructivos, así la reconfiguración del desolladero y sus accesos.

Además de este reacondicionamiento, la Comunidad de Madrid ha aprobado un plan más amplio para una reforma integral y la modernización de Las Ventas, con una inversión prevista de más de 40 millones de euros de cara a la celebración del centenario de la Monumental de Las Ventas en el año 2031.