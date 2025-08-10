La Comunidad invita a observar las 'Lágrimas de San Lorenzo' en los seis miradores de la Mancomunidad de El Atazar

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha animado a disfrutar del astroturismo con la observación de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas fugaces más esperadas del año, también conocidas como 'Lágrimas de San Lorenzo', que alcanzarán su máximo esplendor entre el lunes y el miércoles, según ha recordado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Para disfrutar este espectáculo único en el cielo de la región, el Gobierno regional propone desplazarse hasta alguno de los seis Miradores Estelares situados en la zona de la Mancomunidad del Embalse de El Atazar, que integran los municipios de El Berrueco, Cervera de Buitrago, Patones, Puentes Viejas, Robledillo de la Jara y El Atazar.

Estos enclaves de la Sierra Norte son considerados los mejores puntos de observación en la Comunidad de Madrid. Ubicados a menos de una hora de la capital, ofrecen unas condiciones excepcionales para contemplar este fenómeno con una visión nítida debido a que los cielos en esta zona están catalogados en la clase 4 de la escala de oscuridad de 'Bortle'.

Así, cada Mirador Estelar ofrece una panorámica distinta del firmamento y del paisaje nocturno. Se trata de lugares despejados y con buena visibilidad, situados en caminos públicos y también en las inmediaciones de algún municipio. Para llegar a ellos, hay que recorrer a pie una cierta distancia por lo que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte recomienda llevar una linterna, calzado cómodo y cerrado, y ropa de abrigo.

Para más información se puede consultar la página web de Turismo de la Comunidad de Madrid, o directamente desde este enlace: https://astroturismomadrid.embalsedelatazar.es/wp- content/uploads/2024/07/Guia-Astroturismo-Mancomunidad-Embalse- Atazar_web.pdf