La Comunidad lanzará el Carnet Senior para aunar la oferta de actividades públicas y privadas de los mayores de 60 años

Es una medida del Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia, que también ofrecerá talleres jurídicos y voluntariado

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid lanzará en los próximos meses el nuevo Carnet Senior para que los ciudadanos de más de 60 años puedan acceder al mapa de recursos públicos y conocer la oferta de actividades en el ámbito privado que tienen a su disposición.

Así lo ha anunciado este martes la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, en la presentación del Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia de la Administración autonómica en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, que cuenta con más de 100 medidas y suman 400 millones de euros anuales.

El plan busca "potenciar" la actividad de este colectivo y su papel clave en la sociedad en las próximas décadas. En la presentación han estado presentes casi 200 usuarios de centros de mayores, residencias, representantes del Consejo Regional de Mayores, miembros de asociaciones y voluntarios, y se ha rendido un homenaje a los 2.724 madrileños de más de 100 años.

El Carnet Senior, similar al Carné Joven del que ya disfrutan más de 700.000 madrileños, se articulará en torno a una plataforma digital que garantizará la interconexión con la Historia Social única y los centros virtuales de usuarios que se desarrollen para los beneficiarios de la cartera de Servicios para la Autonomía y Atención a la Dependencia, como el de teleasistencia avanzada.

En su intervención, Dávila ha recordado que la esperanza de vida media en la región ya se sitúa en 86,1 años, casi cinco por encima de la media europea, y ha destacado que este plan "condensa los servicios y prestaciones más importantes con las que cuentan estas personas".

"Sois una enseñanza de vida. La edad no es un límite. Con más de 100 años se puede hacer gimnasia o jugar a una partida de mus. Cada paso dado, aunque sea un poco más lento, es sinónimo de aprendizaje. Los mayores sois un pilar y guardianes de la historia", ha subrayado la consejera.

TALLERES JURÍDICOS O VOLUNTARIADO

Entre otras medidas, el Ejecutivo regional impulsará el nuevo 'Certificado de entidad amiga de los mayores' para las iniciativas de carácter social, económico o comercial que tengan en cuenta sus necesidades o estén especialmente orientadas a ellos. Las mejores prácticas serán reconocidas en unos premios anuales.

En colaboración con ayuntamientos y centros de mayores, se ampliará y se extenderá la oferta de cursos y talleres, especialmente con contenidos jurídicos, económicos, sobre derechos del consumidor, derechos sucesorios, centrados en la prevención y la seguridad vial, los de hábitos saludables, de ejercicio físico o los destinados a la brecha digital. Además, contarán con servicios de asesoría gratuita sobre trámites para la supresión de barreras arquitectónicas en sus vecindarios y preferencia en oficinas de atención ciudadanas.

Asimismo, se ampliarán los programas de voluntariado intergeneracional en residencias y los de acompañamiento con perros para prevenir el sentimiento de soledad. Y a finales de 2026 se inaugurará un nuevo centro que albergará el servicio de coordinación de la red de envejecimiento activo y atención a mayores en soledad en el distrito de San Blas-Canillejas, en Madrid, que sustituirá al actual de Tetuán, ampliando además sus servicios. Se impulsará un equipo de agentes de envejecimiento activo en los municipios que forman parte de esta red.

Por otro lado, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales lanzará en las próximas semanas un macroestudio con miles de cuestionarios, entrevistas y grupos de trabajo para llegar a los mayores de todas las edades y localidades, detectar sus necesidades y ajustar al máximo el Plan a las demandas de esta población, compuesta por 1,3 millones de personas de más de 65 años y que representan el 18,5% de todos los madrileños.