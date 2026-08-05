La Comunidad limita la caza en los cotos arrasados por el incendio para favorecer la recuperación de especies

Vista tras el incendio, a 4 de agosto de 2026, en Villa del Prado, Madrid (España). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que el futbolista Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la limitación de la actividad cinegética en los 75 cotos que se estima se han visto afectados por el gran incendio forestal de la Sierra Oeste con el objetivo de favorecer la recuperación de las especies que se hayan podido ver afectadas.

Según una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), se podrían autorizar controles poblacionales y dejar sin efecto la limitación si durante el transcurso de la temporada general se constatan daños o un incremento notable de las especies.

Además, con este mismo objetivo de favorecer la recuperación de especies, la Comunidad recomienda instalar puntos de agua, aporte de alimentación y construir refugios en los cotos afectados. También se requiere la reposición de todas las señales que hayan quedado deterioradas por el fuego.

El gran incendio forestal de la Sierra Oeste surgió en un inicio en la localidad toledana de Almorox el 22 de julio, afectando más tarde a Villa del Prado. Además, otros dos incendios independientes también en Villa del Prado y en San Martín de Valdeiglesias terminaron confluyendo en un solo frente apenas dos días después.

Según las estimaciones de la Comunidad de Madrid, en total se han visto afectadas unas 34.000 hectáreas del territorio madrileño, incluidos unos 75 cotos de caza de unas 19.512 hectáreas de extensión, así como dos zonas de caza controladas por el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. Estas son las de Navapozas, Fuenfría, Valdeyerno y Valcaliente y la de Nahoncil y Agregados, Las Cabreras y Valle Lorenzo, sumando entre las dos 3.300 hectáreas afectadas