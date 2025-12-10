La Comunidad llama a la "tranquilidad" mientras espera los análisis de las cigüeñas muertas por posible gripe aviar

Archivo - Las cigüeñas sobre el tendido - ANSE - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha transmitido "tranquilidad" ante la aparición la semana pasada de un grupo de cigüeñas muertas en las inmediaciones del río Manzanares a la altura de Getafe, y ha confirmado que continúan a la espera de los resultados del análisis del laboratorio que el Ministerio de Agricultura tiene en Algete.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios a su llegada a un acto en la Cámara de Comercio de Madrid este miércoles para presentar una iniciativa para promocionar el consumo de productos de la región durante las fiestas navideñas, donde ha añadido que esperan que "en el día de mañana den el diagnóstico" y si se confirma que es "gripe aviar".

En este sentido, el consejero ha subrayado que este "posible brote de gripe aviar" es "una enfermedad que aquí en Europa no tiene transmisión al ser humano".

"Seguimos en la vigilancia, en el procedimiento con el que venimos trabajando desde el mes de septiembre, donde se detectaron esos primeros animales silvestres, luego, como saben, tuvimos un foco en una explotación en Valdemoro y en este caso ya llevamos más de 10 días muy pendientes de este foco", ha destacado Novillo.

Asimismo, el consejero ha confirmado que están en coordinación con el Ministerio, con los Ayuntamientos y con los profesionales para intentar que este esta posible gripe aviar no afecte "a expotaciones de aves comerciales".

Por otro lado, Novillo ha lanzado que "la autoridad del tema de las cigüeñas es del Ministerio de Agricultura" ante las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que este miércoles ha denunciado que la institución que encabeza "no ha tenido noticia ninguna" de parte de la Comunidad de Madrid.

"Yo creo que este delegado se tiene que ocupar de la seguridad en nuestro territorio y hay suficiente tarea para que esté pendiente de los problemas que nos afectan desde el punto de vista de la seguridad", ha afeado Novillo.

MÁS DE 450 EJEMPLARES EN EL ENTORNO DEL RÍO MANZANARES A LA ALTURA DE GETAFE

En este hilo, el consejero de Presidencia de la Comunidad, Miguel Ángel García, ha confirmado en rueda de prensa este miércoles que fueron más de 450 ejemplares de cigüeñas que aparecieron muertas en las inmediaciones del río Manzanares, en la zona de Getafe, entorno de la Marañosa.

Además, ha confirmado que la Consejería de Medio Ambiente actuó "con diligencia". "Lo primero que hizo fue retirar a través del cuerpo de bomberos de agentes forestales, también de una empresa especializada, todos y cada uno de los cuerpos con los correspondientes equipos de protección para ser después incinerados", ha relatado García.

De igual manera, ha transmitido "tranquilidad a la población" para que confine "todos los tipos de esta ave de corral y no salgan al exterior".