Delegación del Gobierno asegura que no ha recibido información de la Comunidad en torno al foco de gripe aviar en Getafe

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado este miércoles que la institución que encabeza no ha recibido información de parte del Ejecutivo autonómico en torno al foco de gripe aviar en Getafe, donde se han localizado decenas de cigüeñas muertas en el río Manzanares y que habían dado positivo en gripe aviar de baja patogenicidad.

"Hemos tenido constancia a través de la información que nos han transmitido algunos ayuntamientos, también de lo que hemos visto en los medios de comunicación, pero no hemos tenido noticia ninguna de la Comunidad de Madrid al respecto, a pesar de que es la competente a la hora de analizar una situación de alerta", ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa.

Martín ha subrayado que la Delegación activará los mecanismos "que haga falta" en cuanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid active "algún nivel de alerta" o "reclame algún tipo de auxilio". "Si no tenemos ninguna información por parte de la Comunidad de Madrid, no podemos hacer nada de 'motu proprio'", ha dicho.

El Ejecutivo autonómico informó en la víspera de que está llevando a cabo nuevos análisis de detección de gripe aviar ante la aparición de un "numeroso grupo" de cigüeñas muertas en las inmediaciones del río Manzanares. La Comunidad ha señalado que las primeras analíticas dieron positivo en influenza aviar de baja patogenicidad, que "no conlleva la necesidad de notificar el foco".