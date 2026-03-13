La Comunidad llevará el testimonio de víctimas de terrorismo a los colegios mayores de la región

Archivo - La Gran Cruz de la Comunidad de Madrid para víctimas del terrorismo, en la Real Casa de Correos, a 27 de febrero de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado este viernes de que la Comunidad de Madrid llevará el testimonio de las víctimas de terrorismo a los colegios mayores de la región.

"Es simplemente que víctimas del terrorismo puedan ir a los colegios mayores, que están yendo ahora mismo a los institutos a dar testimonio de lo que fue el terrorismo y particularmente el terrorismo de ETA", ha afirmado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, frente a aquellos que intentan "buscar equidistancia o hacer un blanqueamiento".

Así, el consejero ha defendido que hay que "contar la verdad de lo que sucedió" en España hace no tantos años cuando muchas mañana los madrileños amanecían con un atentado.

"Pedro Sánchez ha cruzado muchísimas líneas rojas, muchísimas, pero jamás pensamos que pudiera cruzar la línea roja de abrir las puertas a los herederos de ETA", ha lamentado, a la vez que considera que esta es la "más nauseabunda" que ha podido cruzar el presidente.

La Comunidad comenzó el año pasado a impartir en centros educativos sostenidos con fondos públicos el nuevo taller 'Pasado y presente del terrorismo de ETA: el testimonio de los jóvenes' con el objetivo de que las nuevas generaciones conozcan la historia reciente de España y dar a conocer los valores de la democracia, el Estado de Derecho, la deslegitimación del terrorismo y el respeto a las víctimas.

Desde el curso 2021/22 una formación específica para que los docentes puedan profundizar en el conocimiento del terrorismo y sus consecuencias, y ofrece a maestros y profesores recursos bibliográficos y documentales para trabajar la historia del terrorismo con los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.