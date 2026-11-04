La Comunidad de Madrid cierra octubre con 821 trabajadores en ERTE

Archivo - Una persona pasa frente a la fachada de una Oficina del SEPE - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a cierre de octubre en la Comunidad de Madrid en 821, lo que supone 172 menos que un mes antes.

En concreto, a cierre del décimo mes del año había 411 hombres y 410 mujeres en ERTE en la Comunidad de Madrid, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total a cierre del décimo mes del año, 332 personas estaban en ERTE parcial y 489 en ERTE total. Al finalizar el mes, 682 estaban en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), con 334 hombres y 348 mujeres.

Además, otros 139 estaban en un ERTE de fuerza mayor, de los que 77 eran hombres y 62, mujeres.

A nivel nacional, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a cierre de octubre en 10.392 personas (9.877 de media en el mes).