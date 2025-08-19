La Comunidad de Madrid envía dos dotaciones de bomberos y un vahículo de mando al incendio de Yeles (Toledo)

Un bombero de la Comunidad de Madrid sujeta una manguera para extinguir un incendio, a 19 de agosto de 2025, en Colmenar Viejo, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha desplazado dos dotaciones de bomberos y un vehículo de mando al incendio de una nave dedicada al reciclaje de plásticos situada en el término municipal de Yeles (Toledo) que, durante más de tres horas, ha afectado el funcionamiento de la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía y las conexiones con Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región recibió el aviso a las 18.31 horas. En concreto, la nave afectada por el incendio está situada en el polígono industrial La Torrecilla Chica. No ha habido que lamentar daños personales, ya que los operarios pudieron salir de la nave. Los bomberos de Illescas han trabajado desde su llegada en la zona y también se han desplazado efectivos de la Policía Local.

El humo generado por el incendio y la cercanía de las llamas a la vía provocaron la interrupción de la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Yeles y La Sagra (Toledo). Según informa Adif, ha quedado afectada la conexión Madrid-Andalucía y las circulaciones con Castilla-La Mancha.