La Comunidad de Madrid rebaja a nivel 1 el incendio forestal en Aldea del Fresno

Varios bomberos colaboran en las labores de extinción, a 19 de agosto de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha rebajado la situación operativa del incendio forestal originado en el término municipal de Aldea del Fresno en la sierra suroeste madrileña, que ha pasado a nivel uno. Se encuentra estabilizado con un balance provisional de 330 hectáreas afectadas.

El Gobierno regional ha tomado la decisión por los trabajos que se han realizado en las últimas horas y la mejora de condiciones como el viento y la temperatura. Esta noche, 17 dotaciones de bomberos seguirán consolidando el perímetro y refrescando puntos calientes del interior, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en la noche de este miércoles.

Las viviendas de varias urbanizaciones de esta localidad han sido desalojadas ante la presencia cercana de las llamas, han informado desde los servicios de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Tras el Cecopi celebrado esta tarde, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha agradecido a la Guardia Civil y los efectivos desplegados "de todas las administraciones" que han permitido estabilizar el fuego y ha asegurado que las labores de enfriamiento continuarán esta noche con "todos los recursos". También ha informado de que la investigación sobre cuál fue el origen de las llamas "continúa abierta".

El foco se ha localizado a las 14.30 horas en el kilómetro 52 de la M-510, a la altura de Aldea del Fresno, y ha obligado a la Comunidad de Madrid a activar la situación operativa 2 del Infoma, el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales.

Ante el avance de las llamas y debido a la cercanía del fuego a Aldea del Fresno, han sido desalojadas las urbanizaciones Palomeque, Manga de la Pedrera y Carbajo, así como varias viviendas de la urbanización María Elena. Igualmente, los vecinos de Villamantilla, que no está confinada, no pueden dirigirse hacia esta localidad.

Desde su cuenta de 'X', los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid ha informado que la situación es muy complicada con fuertes rachas de viento que aceleran su avance y aumenta su intensidad.

No obstante, el trabajo de los medios de extinción ha permitido que a las 19.15 horas el fuego estuviera ya en fase de estabilización. En cualquier caso, han trabajado en el lugar nueve medios aéreos y 33 terrestes para lograr la total extinción y refrescando la zona para evitar que cualquier tipo de conato reactive las llamas.

En total, se han llegado a desplegar hasta 42 medios, entre otros de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, bomberos forestales y agentes forestales, recursos del Plan Infocam, Summa 112 y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se ha desplazado desde Torrejón de Ardoz, y medios aéreos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Gobierno central.

CORTES EN CARRETERAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

El fuego también ha obligado a cortar varios kilómetros de la M-510 y de la M-507 y a suspender la línea de autobús 548 del Consorcio Regional de Transportes (CRTM).

En concreto, se ha cortado la M-510 desde el kilómetro 48,3 al 54 en sentido ascendente y la M-507 desde el kilómetro 9,3 al 18,5 en sentido ascendente, ha informado la Comunidad de Madrid en sus redes sociales. Desde el Gobierno regional se ha aconsejado a la ciudadanía seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

En declaraciones remitidas a los medios desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha informado que ya se ha abierto el tráfico en los dos tramos cortados en las carreteras M-507 y M-510 y se han levantado todas las restricciones en las carreteras madrileñas.

Asimismo, se ha suspendido temporalmente el servicio en la línea de autobús 548 del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), que une la capital con Villamanta y Aldea del Fresno. Además, las líneas 545, 546 y 547 no efectúan parada en el municipio de Aldea del Fresno, según ha informado la Comunidad de Madrid en sus redes sociales.

Por su lado, la línea 541 también se ha visto afectada y realiza el servicio Navalcarnero-Plaza Elíptica. Según el CRTM, desde Navalcarnero se realizarán los transbordos correspondientes para intentar dar servicio a las localidades de Villamanta, Méntrida y La Torre E. Hambrá con otros autobuses en la medida que vayan permitiéndolo las Autoridades.

330 HECTÁREAS AFECTADAS

Además, Novillo ha informado que se prevé una evolución favorable a partir de las 21 horas, momento en el que las personas evacuadas podrán volver a sus hogares.

"Hay que agradecer el enorme trabajo que han hecho todos los efectivos de extinción, tanto terrestres como aéreos, en este peligroso incendio que tenía un potencial de más de 2.000 hectáreas en apenas cinco horas y que se ha conseguido limitar a 330 hectáreas", ha detallado.

Por otro lado, Novillo ha confirmado que no ha habido daños personales de gravedad ni daños importantes materiales en las viviendas. Asimismo, ha agradecido el trabajo que han hecho todos los efectivos que han colaborado en la extinción del incendio y que continuarán los trabajos durante la noche.

Al Puesto de Mando Avanzado también se ha trasladado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, para seguir sobre el terreno el desarrollo del incendio.

La situación operativa 2 del plan Infoma se activa en aquellos incendios que previsiblemente puedan afectar gravemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de protección y socorro.

También incluye aquellas situaciones en que pueda ser necesario que, a solicitud del órgano competente en seguridad y emergencias de la Comunidad de Madrid, sean incorporados medios extraordinarios; o que puedan comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional.