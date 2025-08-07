La Comunidad de Madrid registra una antigüedad media de 11,5 años en su parque de turismos, la mayoría con etiquetas C

Varios vehículos en la A6, a 1 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

Madrid cuenta con 86.337 vehículos eléctricos puros, lo que equivale al 1,7% del parque total

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La edad media del parque de turismos en la Comunidad de Madrid se sitúa en 11,5 años, por debajo de la media nacional, que alcanza los 14,5 años, según el Informe Anual 2024 de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

Del total de turismos en circulación, un 35,9% supera los 15 años de antigüedad, muy por debajo de la media del conjunto de España (48,8%). En cuanto al ritmo de renovación, por cada turismo nuevo matriculado en Madrid se venden 0,32 vehículos con más de 10 años, mientras que la media en España es de 1,3 vehículos antiguos por cada nuevo.

Los turismos con distintivo ambiental C representan el 42,2% del parque móvil madrileño, con 2.197.637 unidades. Los vehículos con etiqueta ECO han aumentado un 28,1% respecto al año anterior, y los de etiqueta 0 un 28,9%. Entre ambos, ya suponen el 16,8% del total del parque en la región.

Por su parte, los vehículos con etiqueta B representan el 23,4% y los que no tienen distintivo, el 17,6%. Este último grupo ha disminuido un 10,8% respecto a 2024.

En cuanto a los vehículos eléctricos puros, Madrid cuenta con 86.337 unidades, lo que equivale al 1,7% del parque total. Los híbridos enchufables alcanzan los 128.082 vehículos, el 2,5%.

La red de recarga pública ha alcanzado los 6.343 puntos operativos hasta el segundo trimestre de 2025. Sin embargo, ANFAC apunta que el 74,3% de estos puntos son de carga lenta (menos de 22 kW). Además, existen 2.028 puntos instalados pero aún no operativos. Si se activan, la red regional alcanzaría los 8.371 puntos de acceso público.

Según ANFAC, los vehículos nuevos que cumplen con la normativa Euro 6d emiten un 70% menos de óxidos de nitrógeno y un 80% menos de partículas en comparación con los turismos de 14 años de antigüedad. En este sentido, ha destacado que la reducción media de CO2 es del 30%. En 2024, las emisiones medias de los vehículos nuevos en España fueron de 116,49 g de CO2 por kilómetro recorrido, un 0,5% menos que el año anterior.