La Comunidad de Madrid suma dos centros de datos más y eleva a 17 los proyectos en construcción

Archivo - Imagen de recurso de un centro de datos en Madrid - NXN - Archivo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid suma dos centros de datos más y eleva a 17 los proyectos de este tipo actualmente en construcción en la región y ha reivindicado que su desarrollo no se "coloca desde un despacho pintándolo en el mapa", sino que son "inversiones privadas que necesitan suelo compatible, conectividad y energía suficiente".

Lo ha señalado esta semana en la Comisión de Digitalización de la Asamblea de Madrid el director general de Estrategia Digital, Ignacio Azorín, quien ha destacado que desde el Gobierno autonómico se han incorporado estudios sobre la disponibilidad de suelo industrial para que estos promotores puedan tener "la mejor información" sobre el planeamiento urbanístico.

Además, ha destacado que el Gobierno autonómico a continuación acompañan a los proyectos de centros de datos desde la Oficina de Impulso de Centros de Procesamientos de Datos donde se les asesora sobre aspectos como el medioambiente, la energía o la tramitación administrativa.

Azorín, por contra, ha recalcado que hay una parte que no depende del Gobierno autonómico, que es la planificación de la red de transporte eléctrico, competencia del Ejecutivo central.

"Yo, si soy un promotor de centros de datos, voy a buscar suelo con el uso correspondiente y voy a buscar dónde haya energía. Nosotros lo que estamos ayudando ahí al Ministerio es a dilucidar cuáles son proyectos reales que aportan valor añadido de cuáles no", ha proseguido Azorín, quien entiende que la "descongestión de la red eléctrica" puede ser un buen resultado de esa "conversación bilateral".

El director general ha insistido en que cuando un proyecto de este tipo inicia su tramitación tiene que pasar por, entre otros, los "'checks' y ventanillas de medioambiente" y ha negado que se trate de la "'ley de la selva'".

Ha incidido en que hay proyectos que "se caen porque no cumplen con los estándares" del Gobierno regional y de la normativa europea. "España el problema que tiene es que todas las planificaciones anteriores se han destinado y se han dedicado a la generación de energía renovable pero no a la parte de demanda", ha planteado Azorín, quien entiende que se arrastra un "déficit en la componente de demanda" que lleva a que no haya "ninguna posición libre".

"No hay posición libre para industria, no hay posición libre para vivienda, no hay posición libre para centros de datos ni para más bombillas, entiéndame (...) España está tirando energía todo los días", ha proseguido en respuesta al diputado de Más Madrid, Pablo Padilla.

Considera, pues, que no hay que contraponer la falta de planificación de la red con el impacto ambiental. Ha expuesto que hay que exigir "unos mínimos" pero también "ser conscientes" de lo que se reclama, al tiempo que ha advertido de la "incertidumbre regulatoria" que podría introducir el real decreto de centros de datos impulsado por el Gobierno.