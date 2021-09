La Comunidad manda un mensaje de "tranquilidad y compromiso" a los afectados por la línea 7B de Metro

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha enviado este jueves un mensaje de "tranquilidad y compromiso" a los afectados por los desperfectos ocasionados en ciertas viviendas por las obras de la línea 7b de Metro de Madrid, a la altura de San Fernando de Henares.

En declaraciones difundidas a los medios, ha afirmado que están realizando labores de consolidación de estos edificios y considera que es "conveniente" hacerlo sin los vecinos, por lo que se ha proporcionado una alternativa habitacional a 23 familias afectadas.

"Les buscamos un alojamiento provisional hasta que se resuelva el problema", ha señalado. Este mismo jueves, vecinos de San Fernando de Henares acompañados de diferentes representantes municipales, entre ellos el alcalde, Javier Corpa, van a llevar sus protestas a la Puerta del Sol.

Pérez ha recordado que se trata de un problema causado por unas obras realizadas hace 10 años. Así, el consejero ha destacado que han optado por "extremar las precauciones" y que nadie corra "el más mínimo riesgo".

En esta línea, ha aseverado que "no hay absolutamente nada que se esté dejando de hacer" para solucionar este problema, para el que han invertido cerca de 30 millones de euros. "Vamos a seguir, entendemos que hay un problema y que hay que resolver", ha apuntado.

También, ha asegurado que "no hay ni una sola reivindicación de nadie que no esté siendo atendida" ni ninguna actuación que se pudiera hacer y que "no se esté realizando". "Se está trabajando de una forma rigurosa y tomando todas las medidas para garantizar la seguridad de todos los vecinos", ha añadido.

Por ello, ha pedido que "no se caiga en la tentación de utilizar este asunto políticamente y ha asegurado que es necesaria la "lealtad institucional" entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y la Comunidad.

15 DÍAS DE DURACIÓN

En cuanto a la duración, el consejero madrileño ha informado de que los trabajos principales no se alargarán más de 15 días, aunque ha apostillado que la solución general a los 250 metros afectados durará por lo menos tres meses.

Pérez ha insistido en que se intentará solucionar "lo antes posibles" para que los vecinos puedan volver a sus casas en pocas semanas. "Se está trabajando con todos los recursos y profesionales y siguiendo todas las directrices (...) Cuando está la seguridad en juego no hay que escatimar", ha concluido.