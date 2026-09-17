La Comunidad de Madrid mantendrá a la venta el ático de Chamberí con un procedimiento abierto de adjudicación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este jueves que el Gobierno regional mantendrá a la venta el ático de Chamberí con un procedimiento abierto de adjudicación, tras recibir una oferta ya por los inmuebles que se pusieron en venta en Gran Vía.

"La Comunidad de Madrid ha recibido una oferta por los cuatro inmuebles de la calle Gran Vía por cerca de 12 millones de euros, y el inmueble de Martínez Campos se mantendrá a la venta a través de un procedimiento abierto de adjudicación", ha dado a conocer el consejero en su comparecencia a petición propia en la Asamblea de Madrid sobre la actividad de Planifica Madrid, empresa encargada de adquirir este inmueble.

Así, ha explicado que hoy mismo se han celebrado las mesas técnicas sobre la venta de este ático y este vienes se celebrará un consejo de administración para mantener a la venta el inmueble.

Ya en octubre, el también portavoz del Gobierno autonómico ha anunciado que se reunirá el consejo de administración de Planifica Madrid para elevar a la Junta General de Accionistas la aprobación de un reparto de dividendos a cuenta a favor de la Comunidad de Madrid.

Serán 20 millones de euros para seguir con las labores de reconstrucción en la Sierra Oeste, donde ya se ha aprobado una inversión superior a los 120 millones de euros, y 2,9 millones para la Agencia de Vivienda Social para atender las necesidades de las personas más vulnerables que han perdido su vivienda habitual en los incendios, en total, serán casi 23 millones.

Además, el consejero ha detallado que, atendiendo a los tiempo establecidos en la norma, esta misma tarde se colgará en el Portal de Transparencia y en el portal de Planifica Madrid toda la información al respecto que demuestra "la gran mentira de la izquierda".

"Igualmente, como marca la Ley de Transparencia y el propio Reglamento de esta Asamblea, serán contestadas hoy mismo todas las peticiones de información de sus señorías y de los ciudadanos que se hayan interesado en este proceso de compra", ha enfatizado.