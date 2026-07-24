La Comunidad mantiene activos 13 puntos de acogida en los que se atiende ya a 1.800 personas desplazadas por el incendio

Desalojo de vecinos, a 24 de julio de 2026, en Fresnedillas de la Oliva, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantiene activos 13 puntos de acogida en los que ya se atiende a un total de 1.800 personas desplazadas como consecuencia del gran incendio que asola la Sierra Oeste.

Los dispositivos han sido habilitados en coordinación con los respectivos ayuntamientos para ofrecer asistencia a los vecinos que han tenido que abandonar sus viviendas, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El punto de acogida con mayor número de personas atendidas es el de Villaviciosa de Odón, con 215 desplazados. Por su parte, los centros habilitados en Getafe, Móstoles, Villamanta, Alcalá de Henares y Alcobendas acogen a 200 personas cada uno.

Además, 182 personas están siendo atendidas en Brunete; 119, en Las Rozas; 110, en Leganés, y 102, en Alcorcón. Los dispositivos de Villanueva de la Cañada, Villamantilla y Villanueva de Perales atienden, respectivamente, a 30, 25 y 17 personas desplazadas.