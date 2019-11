Comunidad no elude responsabilidad sobre residuos del este pero es Madrid el que debe aceptar que vayan a Valdemingómez

Publicado 13/11/2019 11:57:44 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Economía Circular de la Comunidad de Madrid, Vicente Galbán, ha asegurado hoy que no están eludiendo sus responsabilidades en la polémica generada con la posibilidad de que los municipios del este de la región viertan sus residuos temporalmente en el vertedero de Valdemingómez, pero que esa decisión compete el Ayuntamiento de la capital.

En la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid, Galván ha recordado que ya depositan sus residuos en Valdemingómez los municipios de Rivas y Arganda, lo que supone 50 millones de basura suplementarios al año. Y que aunque es competente el Consistorio madrileño, ellos conocen lo que ocurre porque tienen la competencia de vigilancia y control.

Según ha explicado, el Ayuntamiento de la capital está tramitando un nuevo plan de gestión de residuos, que ya está en fase estratégica, que tiene como objetivo una reducción de residuos y una serie de medidas encaminadas a mejorar el tratamiento para adaptarse a la cuestión circular con nuevas directivas.

El director general ha recordado que la Comunidad aprobó el año pasado una estrategia de residuos sostenibles para todos los vertederos de la región enfocada a la reducción de los residuos y a la prevención y sensibilización, sobre todo para aumentar la vida útil de los productos en casa, en las empresas y en las administraciones públicas, y también en la prevención de residuos alimentarios.

Por su parte, la diputada de Más Madrid Alodia Pérez se alegra del enfoque de la prevención pero considera que la separación orgánica es fundamental. A continuación, ha tildado de "despropósito total" la posible llegada de residuos de 32 municipios del este de la región a Valdemingómez, ya que hasta el momento en estos municipios no se ha puesto en marcha la recogida separada, ni puerta a puerta comercial.

"No se han puesto en marcha medidas desde la Comunidad, solo impulsar esfuerzos en la planta de Loeches. La propuesta de que vuelvan los residuos una vez esté abierto Loeches implica mucho tránsito de camiones y contaminación. Es una irresponsabilidad. Esperemos que no acabe todo en detrimento de las personas que vivan en Valdemingómez. Espero que no escondan los residuos debajo de ninguna alfombra", ha concluido la parlamentaria errejonista.