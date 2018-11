La Comunidad no se reunirá más con Ayuntamiento para abordar Madrid Central si no le envía los estudios del proyecto

Publicado 05/11/2018 13:18:05 CET

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid no se reunirá más con el Ayuntamiento de la capital para abordar Madrid Central hasta que no reciban los estudios del proyecto, pese a que ambas administraciones acordaron la creación de una comisión técnica para evaluar el impacto y definir los refuerzos de transporte a desplegar con las restricciones al tráfico privado.

"No nos vamos a dejar tomar el pelo. Nosotros no vamos a hacer ninguna reunión para blanquear al Ayuntamiento de Madrid. Si no tienen los estudios lo que tienen hacer es decirlo, explicárselo a los ciudadanos y paralizar el proyecto", ha sostenido el presidente regional, Ángel Garrido, en declaraciones a los medios de comunicación, en la Real Casa de Correos.

Así, el dirigente madrileño ha exigido que les remitan documentación de dos tipos: la previa que ha determinado que el proyecto es el único viable para dar solución a la movilidad y al medio ambiente en Madrid y la que establece qué acciones habría que llevar a cabo.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))