La Comunidad no ve "novedad" en el procesamiento del novio de Ayuso e insiste en que se está "tratando de politizar"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid no ve "novedad" en el procesamiento judicial de Alberto González Amador, novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y ha insistido en que se está "tratando de politizar" por parte de la izquierda.

Así ha respondido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras una reunión con el alcalde de Cenicientos, Jerónimo López González, al ser preguntado por la propuesta este jueves de la jueza Inmaculada Iglesias de juzgar a González Amador por la presunta comisión los tres delitos.

"Aquí no hay más novedad más que ese intento de la izquierda de tratar de utilizar los resultados del Estado para atacar a un rival político", ha enfatizado García Martín, quien ha recordado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Martín, está "imputado precisamente por revelar datos que tan solo las partes debían conocer", en referencia al 'email' en el que la defensa de González Amador reconocía los presuntos delitos.

El consejero ha cargado de nuevo contra el "intento de izquierda de desgastar a un rival" utilizando "el aparato del Estado para tratar de amedrentar, de criticar y poner en solfa". "Este ciudadano particular tendrá que defenderse. Tiene derecho a la presunción de inocencia y tiene derecho a defenderse y a que se respete su honor y a que se respete, por tanto, ese procedimiento judicial", ha apostillado.

Por último, ha defendido que González Amador no tiene "ningún tipo de contrato" y no ha sido "proveedor de la Comunidad de Madrid", por lo que es un "asunto privado que tan solo afecta a un particular que se está defendiendo".