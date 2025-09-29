La Comunidad ofrecerá atención psicológica a deportistas madrileños en programas de tecnificación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), mantiene un encuentro con el director general de Google Iberia, Lino Cattaruzzi (i), en la Real Casa de Correos, a 29 de septiembre de 2025, en Madrid (España).- Matias Chiofalo - Europa Press

La Comunidad de Madrid ofrecerá a partir de octubre atención psicológica a deportistas madrileños inmersos en programas de tecnificación deportiva, tal y como ha avanzado este lunes la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha dado a conocer desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, donde se ha celebrado la entrega de nuevas becas de la Administración autonómica que premian el rendimiento académico y los resultados en el deporte de competición a alumnos de las universidades y centros superiores de enseñanzas artísticas.

La presidenta ha avanzado que se pondrá en marcha el programa 'Confía', que lo que quiere es ofrecer atención psicológica permanente a los deportistas madrileños que pertenecen a estos programas de tecnificación deportiva.

"Muchos nos han trasladado la necesidad de recibir un apoyo extraordinario en momentos decisivos, por ejemplo, ante las competiciones de alto nivel, para gestionar la presión, el estrés, la motivación y también la resistencia ante situaciones que son tan exigentes y propias del deporte de alto rendimiento", ha explicado, a la vez que ha dado las gracias a las federaciones por trasladar esta demanda.